Сын Ивана Краско рассказал о предсмертном желании отца

«Он уже никого не слушал, просто хотел отдыхать. В последнее время папа не слушал радио, перестал обсуждать с нами новости. Ему было интересно одно — спокойно провести время», — рассказал изданию Супер сын актера. Он также рассказал, что мужчина в последние дни отказывался от еды и воды, несмотря на уговоры. При этом он был спокоен и тверд в своем решении.