Сын Ивана Краско рассказал о предсмертном желании отца

Иван Краско перед своей смертью хотел только покоя.
Младший сын народного артиста России Ивана Краско Федор рассказал о последних днях жизни своего отца. По его словам, незадолго до смерти знаменитый актер отказывался от еды и воды, несмотря на уговоры родных. Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. 23 сентября он мог бы отметить юбилей в 95 лет.
«Он уже никого не слушал, просто хотел отдыхать. В последнее время папа не слушал радио, перестал обсуждать с нами новости. Ему было интересно одно — спокойно провести время», — рассказал изданию Супер сын актера. Он также рассказал, что мужчина в последние дни отказывался от еды и воды, несмотря на уговоры. При этом он был спокоен и тверд в своем решении.
Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области и прошел путь от офицера флота до ведущего актера театра и кино. За долгую жизнь он пережил тяжелое детство, войну, потерю близких, а затем стал известен ролями в театре и фильмах, а также озвучиванием мультфильмов. Краско скончался 9 августа 2025 года, не дожив чуть больше месяца до 95-летнего юбилея.