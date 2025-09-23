Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Ивана Краско рассказал о предсмертном желании отца

Младший сын народного артиста России Ивана Краско Федор рассказал о последних днях жизни своего отца. По его словам, незадолго до смерти знаменитый актер отказывался от еды и воды, несмотря на уговоры родных. Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. 23 сентября он мог бы отметить юбилей в 95 лет.

Иван Краско перед своей смертью хотел только покоя.

Младший сын народного артиста России Ивана Краско Федор рассказал о последних днях жизни своего отца. По его словам, незадолго до смерти знаменитый актер отказывался от еды и воды, несмотря на уговоры родных. Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. 23 сентября он мог бы отметить юбилей в 95 лет.

«Он уже никого не слушал, просто хотел отдыхать. В последнее время папа не слушал радио, перестал обсуждать с нами новости. Ему было интересно одно — спокойно провести время», — рассказал изданию Супер сын актера. Он также рассказал, что мужчина в последние дни отказывался от еды и воды, несмотря на уговоры. При этом он был спокоен и тверд в своем решении.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области и прошел путь от офицера флота до ведущего актера театра и кино. За долгую жизнь он пережил тяжелое детство, войну, потерю близких, а затем стал известен ролями в театре и фильмах, а также озвучиванием мультфильмов. Краско скончался 9 августа 2025 года, не дожив чуть больше месяца до 95-летнего юбилея.