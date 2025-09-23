Катя Гордон высмеяла слова Полины Дибровой о синяках на лице якобы после падения

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что не верит в слова модели Полины Дибровой, жены телеведущего Дмитрия Диброва, которая назвала падение причиной синяков, появившихся на лице. Юрист уточнила, что проконсультировалась по этому вопросу с судмедэкспертом.
— Спросила у судмедэксперта: как так можно упасть. Сказал, что только если «на те же грабли». Честно говоря зашквара и бреда все больше в этой истории, — написала Гордон в своем Telegram-канале.
Телеведущий Андрей Малахов взял интервью у жены Диброва. Журналисты дружат уже много лет, поэтому журналист, когда узнал, что его супруга идет на съемки, решил позвонить Малахову и обратиться к нему с просьбой.
Дибров и его жена находятся в процессе развода. Причиной разлада в семье стала связь Полины с мужем ее подруги Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».
Диброва в разговоре с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала, что членство в ее женском клубе, расположенном на Рублевке, стоит 150 тысяч рублей в год. Она уточнила, что сейчас к нему присоединились уже 250 человек.