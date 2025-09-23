От стоматита до потери зубов: Нарколог рассказал, какие болезни ожидают «снюсового» Навроцкого

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс, несмотря на то, что он на тот момент находился на Генассамблее ООН. Шайбу с табаком ему передал охранник. Причём, это уже не в первый раз, когда Навроцкий проявляет неуважение к окружающим. В прошлый раз он был замечен в прямом эфире за употреблением снюса. Момент попал на видео и завирусился в соцсетях.