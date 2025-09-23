От стоматита до потери зубов: Нарколог рассказал, какие болезни ожидают «снюсового» Навроцкого

Снюс, который употребляет Кароль Навроцкий — это рубленый табак, который заправлен в специальный пакетик для рассасывания. Так называемое бездымное употребление. Поэтому он никотинозависимый человек. Кто-то курит, а кто-то вот закидывается пакетиком. В Европе, я знаю, это только в Скандинавии продаётся. В Европе продавать запрещено, но употреблять не запрещено.
Василий Шуров.
Врач психиатр-нарколог.
По словам медика, снюс вызывает столь же сильную зависимость, как и курение, но его вред проявляется иначе. В отличие от сигарет, он не вредит лёгким, но его токсины напрямую поражают слизистые рта и пищеварительного тракта. Это может привести к эрозии дёсен, истончению тканей и язвам, вызванным сужением сосудов из-за никотина. Кроме того, нарколог отмечает, что у любителей снюса часто возникают стоматиты, зубы разрушаются быстрее, а также развиваются болезни гортани, пищевода и кишечника.
«У Навроцкого, судя по всему, сильная зависимость, потому что на дебатах и в публичных местах употреблять — не каждый будет, всё-таки это лицо номер один. Человек не считает нужным себя контролировать, демонстрирует употребление. У него сильная зависимость от никотина», — отметил специалист.
Шуров подчеркнул, что бросить снюс, как и курить, возможно только при сильном желании самого человека. Если мотивации нет, то зависимость сохраняется. Врачи помогают тем, кто хочет избавиться от привычки, но не может сделать это самостоятельно, используя, например, никотин-заместительную терапию.
Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс, несмотря на то, что он на тот момент находился на Генассамблее ООН. Шайбу с табаком ему передал охранник. Причём, это уже не в первый раз, когда Навроцкий проявляет неуважение к окружающим. В прошлый раз он был замечен в прямом эфире за употреблением снюса. Момент попал на видео и завирусился в соцсетях.