Россиян предупредили о штрафах за сбор грибов на частных землях

Кроме того, сбор определённых видов грибов грозит наказанием в виде штрафов и даже лишения свободы. Как отмечает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова, речь идёт о грибах, занесённых в Красную книгу, а также о грибах, которые признаны наркотическими веществами по закону 1998 года.