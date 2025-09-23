«Неплохой улов»: Михаил Турецкий назвал точную сумму, которую его дочь отдала мошенникам

В общей сложности выходит около 2,4 миллиона рублей. Тем не менее для исполнителя моральное состояние дочери было куда важнее финансовых накоплений. Певец отметил, что Эммануэль, обычно открытая к общению с родителями, под давлением преступников боялась сообщить им о происходящем. Прежде всего Турецкому было жаль, как наследница эмоционально пострадала. Более того, он убеждён, что аферисты использовали нейролингвистическое программирование и гипноз в ходе многочасового разговора.