Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 136 бригад.
Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.
Доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8−800−220−0−220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).