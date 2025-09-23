Ричмонд
Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

Прохождение атмосферного фронта с усилением юго-западного ветра, порывами до 17 м/с ожидается местами в Нижегородской области 23 и 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба филиала Нижновэнерго со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Источник: Время

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 136 бригад.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8−800−220−0−220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).