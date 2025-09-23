Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои земли в изначальных границах

— Россия ведет бессмысленную войну уже три с половиной года, хотя реальной военной силе потребовалось бы меньше недели, чтобы ее выиграть. Это не делает Россию особенной. Напротив, это делает ее похожей на «бумажного тигра», — написал Трамп.