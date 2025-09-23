Зеленский пять раз поблагодарил Трампа за внимание к Украине на Генассамблее ООН

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пять раз поблагодарил его за внимание к вооруженному конфликту на Украине.
Во вторник, 23 сентября, политики встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН, обсудив ряд вопросов, касающихся ситуации на Украине. Зеленский также пообещал, что проинформирует Трампа о «хороших новостях» и положении украинской армии в зоне конфликта.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа касательно гарантии безопасности для Украины. По словам главы Белого дома, говорить о предоставлении их Киеву совместно с лидерами европейских стран пока что рано.
До этого президент США также заявлял, что неустанно работает над урегулированием вооруженного конфликта на Украине.