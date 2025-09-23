Ричмонд
Виновный в покушении на Трампа попытался покончить с собой в зале суда

Суд в США признал американца Райана Уэсли Раута виновным по всем пунктам дела о покушении на президента страны Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года. После оглашения приговора мужчина попытался совершить самоубийство. Об этом сообщил телеканал Fox News.

— Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на президента Трампа, демонстрирует приверженность министерства юстиции к наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию, — заявила федеральный прокурор Пэм Бонди.

Она подчеркнула, что покушение, совершенное Раутом, было не только нападением на главу государства, но и посягательством на саму нацию, передает «Газета.Ru».

12 сентября Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали убийцу консервативного политического активиста Чарли Кирка, и выразил надежду, что его приговорят к смертной казни. Двумя днями ранее, 10 сентября, Трамп призвал казнить убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой, бездомного афроамериканца Декарлоса Брауна — младшего, подчеркнув, что это должно быть единственным возможным наказанием, и назвав мужчину «животным».

