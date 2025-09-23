Виновный в покушении на Трампа попытался покончить с собой в зале суда

Суд в США признал американца Райана Уэсли Раута виновным по всем пунктам дела о покушении на президента страны Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года. После оглашения приговора мужчина попытался совершить самоубийство. Об этом сообщил телеканал Fox News.