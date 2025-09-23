Стало известно, сколько россиян испытывают осеннюю хандру

По данным издания, 54% респондентов отмечают легкое снижение энергии и мотивации с приходом осени, с которым они в целом справляются. А 29% опрошенных испытывают сильное влияние осенней хандры, которая проявляется в сонливости, апатии и трудностях в работе, вплоть до желания все бросить. Кроме того, 28% респондентов сталкивались с заметным снижением концентрации, а 15% почти не замечают изменений в своем настроении и работе в осенний период.