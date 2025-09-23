Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько россиян испытывают осеннюю хандру

Каждый четвертый россиянин испытывает осеннюю хандру.

Источник: Комсомольская правда

Четверть (19%) соотечественников испытывают негативное влияние осени. Однако большинство опрошенных (59%) не ощущают проявлений хандры в это время года, а 22% ожидают появления негативных симптомов с наступлением холодов. Соответствующие результаты исследования привела «Газета.Ru».

По данным издания, 54% респондентов отмечают легкое снижение энергии и мотивации с приходом осени, с которым они в целом справляются. А 29% опрошенных испытывают сильное влияние осенней хандры, которая проявляется в сонливости, апатии и трудностях в работе, вплоть до желания все бросить. Кроме того, 28% респондентов сталкивались с заметным снижением концентрации, а 15% почти не замечают изменений в своем настроении и работе в осенний период.

Как отметил телеканал 360.ru, лето для многих людей является временем отдыха. Осенью же многим приходится вновь возвращаться к рутинной работе, из-за чего и возникают печаль и раздражение.

В свою очередь «Царьград» заметил, чтобы справляться в осенний период с повседневными проблемами с наименьшими эмоциональными затратами, важно вспомнить, что вам приносит особое удовольствие.