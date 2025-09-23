Врач Филева: заразиться гастритом можно через поцелуй

Через поцелуй может передаваться множество вирусов и бактерий. В том числе и бактерия, которая способствует развитию гастрита, об этом предупредила в разговоре с «РИАМО» врач Александра Филева.
— Бактерия Helicobacter pylori способна вызвать гастрит или язву. Эта бактерия может присутствовать в слюне и зубном налете инфицированного человека и передаваться при поцелуе, — объяснила доктор.
Медик уточнила, что у многих носителей инфекция никогда не проявляется клинически. Для развития болезни необходимы также ослабленный иммунитет, неправильное питание, стресс.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что лечение H. pylori требуется только при наличии показаний — когда инфекция подтверждена анализами, и есть соответствующие симптомы или заболевания (например, язва). Важно понимать, что бактерия не вызывает жалоб сама по себе — симптомы появляются при повреждении слизистой оболочки.