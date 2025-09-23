Врач Филева: заразиться гастритом можно через поцелуй

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что лечение H. pylori требуется только при наличии показаний — когда инфекция подтверждена анализами, и есть соответствующие симптомы или заболевания (например, язва). Важно понимать, что бактерия не вызывает жалоб сама по себе — симптомы появляются при повреждении слизистой оболочки.