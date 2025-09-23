53% опрошенных россиян заявили, что их раздражают соседские вещи в подъезде

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП России Константин Крохин прокомментировал НСН инициативу увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. Он отметил, что не видит смысла ужесточать наказание, так как эта норма в России сейчас фактически не работает. Крохин считает, что необходимо работать над тем, чтобы уже действующие нормы работали.