53% опрошенных россиян заявили, что их раздражают соседские вещи в подъезде

За хранение в подъезде колясок, велосипедов, санок можно получить штраф.

Источник: Аргументы и факты

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил жильцам многоквартирных домов, что за хранение в подъезде колясок, велосипедов, санок и других вещей он могут получить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Согласно опросу KP.RU россиян выступили против оставленных на лестничных площадках вещей.

В опросе издания приняли участие 5,4 тысячи человек. 53 процента респондентов ответили, что их раздражает, когда соседи оставляют вещи в подъезде, при этом 23 процента признались, что относятся к этому спокойно, а 11 процентов сообщили, что сами хранят так вещи, потому что считают это удобным.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП России Константин Крохин прокомментировал НСН инициативу увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. Он отметил, что не видит смысла ужесточать наказание, так как эта норма в России сейчас фактически не работает. Крохин считает, что необходимо работать над тем, чтобы уже действующие нормы работали.