Синоптик рассказал, когда ждать первый снег в Центральной России

Середина осени — время, когда в ряде регионов России уже можно ожидать первого снега. Когда можно ожидать этого явления в Центральной части страны, рассказал в беседе с изданием «РИАМО» синоптик Александр Шувалов.
— Для центра европейской России первый снег — это, скорее всего, середина октября, — сказал Шувалов.
Метеоролог добавил, что жителям Москвы и Московского региона пока ожидать появления снежинок не стоит: в первых числах октября, согласно прогнозам, снега точно не предвидится.
Ранее RT сообщил, что раз в три года снег в Москве и Подмосковье выпадает в самом конце сентября, но чаще это происходит в октябре. Отмечалось, что поскольку на данный момент в столичном регионе стоит теплая погода и положительная аномалия продержится еще какое-то время, можно сделать вывод, что первый снег выпадет не раньше середины октября, а ляжет надолго он лишь в начале декабря.
Однако, как уточнил телеканал «Москва24», первый снег может пройти в Московской области уже в субботу, 27 сентября. И принесет его в столичный регион циклон «Бернвард», вместе с которым усилится ветер и начнутся ливни, предшествовать этому будут заморозки.