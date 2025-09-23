Синоптик рассказал, когда ждать первый снег в Центральной России

Ранее RT сообщил, что раз в три года снег в Москве и Подмосковье выпадает в самом конце сентября, но чаще это происходит в октябре. Отмечалось, что поскольку на данный момент в столичном регионе стоит теплая погода и положительная аномалия продержится еще какое-то время, можно сделать вывод, что первый снег выпадет не раньше середины октября, а ляжет надолго он лишь в начале декабря.