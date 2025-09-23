Ричмонд
Fox News: Райан Раут признан виновным по делу о покушении на Трампа

Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Раут попытался покончить с собой в зале суда после приговора в суде.

Источник: Комсомольская правда

Американец Райан Раут признан виновным по всем пунктам уголовного дела о покушении на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает источник, после оглашения приговора Раут также попытался покончить с собой в зале суда. До этого американец отказался признавать свою вину по обвинению в покушении на Трампа, заявив о своей невиновности и потребовав суда присяжных.

Ранее KP.RU сообщал, что покушение на президента США произошло рядом с гольф-клубом во Флориде 15 сентября 2024 года. Раут открыл огонь по Трампу, после чего ему попытался помешать один из агентов Секретной службы, охраняющей экс-президента. После инцидента правонарушитель был задержан в соседнем округе.

