Врач назвал первые признаки заболевания у женщин, ведущего к бесплодию

Гинеколог Гусев: боли при менструации могут быть симптомом опасной болезни.

Источник: Комсомольская правда

Эндометриоз снижает шансы на естественное зачатие. Об этом «Газете.Ru» сообщил гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев.

«Заболевание снижает качество жизни, сопровождается хронической болью, а также связано с нарушением фертильности», — отметил он.

По словам специалиста, эндометриоз не означает бесплодие, но шансы на естественное зачатие действительно ниже.

Также эксперт перечислил основные симптомы заболевания: болезненные менструации, боль при дефекации, дискомфорт или боль при половом акте и боли и проблемы при мочеиспускании.

Издание 360.ru рассказало, что эндометриоз — это патологическое разрастание тканей внутренней оболочки матки за ее пределами. Такие ткани могут поражать яичники, фаллопиевы трубы, кишечник и мочевой пузырь, вызывая кровотечения и боль, аналогичные симптомам менструаций.

Кроме того, как писал «Царьград», точные причины возникновения эндометриоза пока не установлены, но предполагается, что гормональные факторы, генетическая предрасположенность и нарушения иммунной системы могут играть важную роль.