Трамп заявил, что его хорошие отношения с Путиным «ничего не значили»

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, заявил, что его хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, вопреки его ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования конфликта на Украине.

— Мои отношения с Путиным ничего не значили, — высказался американский лидер.

Об этом он заявил по итогам встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, передает Telegram-канал Clash Report.

В тот же день американский лидер заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна продолжать бороться и в итоге якобы вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах. Он подчеркнул, что для Киева «настало время действовать», и отметил, что желает обеим государствам «всего наилучшего» в случае любого развития событий.

По словам Дональда Трампа, российско-украинский конфликт, скорее всего, закончится «еще не скоро». Он отметил, что Россия якобы не выглядит «столь выдающейся».

21 сентября глава Белого дома заявил, что США поддержат Польшу и страны Прибалтики в случае эскалации их отношений с Россией.

