Трамп заявил, что его хорошие отношения с Путиным «ничего не значили»

В тот же день американский лидер заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна продолжать бороться и в итоге якобы вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах. Он подчеркнул, что для Киева «настало время действовать», и отметил, что желает обеим государствам «всего наилучшего» в случае любого развития событий.