В Белгороде после ракетного обстрела со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

В результате ракетного удара, нанесенного ВСУ по Белгороду, пострадали пятеро мирных жителей. Обстрел пришелся по территории одного из коммерческих объектов города. Среди раненых — трое мужчин и одна женщина, получившие осколочные травмы конечностей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.