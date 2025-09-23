Ричмонд
В Белгороде после ракетного обстрела со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

В результате ракетного удара, нанесенного ВСУ по Белгороду, пострадали пятеро мирных жителей. Обстрел пришелся по территории одного из коммерческих объектов города. Среди раненых — трое мужчин и одна женщина, получившие осколочные травмы конечностей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

