Реставратор украла из музея древнеегипетский браслет и переплавила его

Реставратор украла золотой браслет возрастом около трех тысяч лет из коллекции Каирского музея. Об этом сообщил телеканал BBC News.

Инцидент произошел в начале сентября, в преддверии открытия нового Большого Египетского музея в Гизе, куда перевезли сокровища из гробницы Тутанхамона. Сразу после обнаружения пропажи министерство туризма и древностей страны приняло экстренные меры, включая рассылку изображения браслета эпохи фараона Аменемопета во все аэропорты, морские порты и пограничные переходы.

Позднее следователи выяснили, что реставратор музея похитила древнеегипетский артефакт из сейфа, после чего обратилась к знакомому ювелиру. Тот продал браслет коллеге, который с наценкой перепродал украшение мастеру. В результате мужчина получил четыре тысячи долларов (334 тысячи рублей — прим. «ВМ»), а специалист переплавил реликвию вместе с другими ювелирными изделиями.

Египетские правоохранители задержали всех четырех злоумышленников, после чего они признались в содеянном. Похищенные деньги изъяли, а в отношении преступников возбудили уголовное дело, передает Lenta.ru.

