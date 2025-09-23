Реставратор украла из музея древнеегипетский браслет и переплавила его

11 апреля 2024 года в СМИ появилась информация о том, что из московского храма Казанской иконы Божией Матери в Измайлове украли три золотых обручальных кольца, восемь обычных золотых колец, а также семь золотых серег и три золотых кулона. Общий ущерб составил около 35 тысяч рублей.