Мелания Трамп отвергла несколько просьб Елены Зеленской о личной встрече

Первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской, женой президента Украины Владимира Зеленского, на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил старший советник супруги американского президента Марк Бекман.
— Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровалась, но никаких содержательных бесед или встреч не было запланировано. Госпожа Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече. Но двусторонней встречи не было. Никаких официальных переговоров, — передает слова Бекмена телеканал Fox News.
Первая леди США передала президенту РФ Владимиру Путину письмо, где выразила обеспокоенность ситуацией с детьми в России и на Украине.
Она призвала главу государства «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено».
Позже сам Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за это письмо. Отдельно он выразил признательность президенту США Дональду Трампу за усилия по прекращению конфликта на Украине.