Серия взрывов прогремела над Таганрогом, работает ПВО

Серия взрывов прогремела над Таганрогом. По словам местных жителей, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали, что было слышно от 5 до 7 взрывов. Местные сообщают, что были видны вспышки в небе и дым. Предварительно, сработала система ПВО. Также в городе сработала сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадали пять человек. В Льгове Курской области есть повреждения инфраструктуры, объектов энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества.

Напомним, ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов Вооружённых сил Украины над тремя регионами России. С 14:00 до 19:00 мск средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

