Юрист Степанова предупредила о штрафе за сбор грибов на нескольких видах земель

За сбор грибов на особо охраняемых природных территориях, лесных участках, где введен особый противопожарный режим, и частных земельных участках предусмотрена административная ответственность. Об этом заявила адвокат, кандидат юридических наук, член Общественной палаты по правам ребенка при президенте России Ольга Степанова.

— Статьей 8.26 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушения правил заготовки пищевых лесных ресурсов. При этом также существует административная ответственность за сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введен особый противопожарный режим, частные земли, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что физическим лицам за такое нарушение придется выплатить штраф в размере от тысячи до 500 тысяч рублей, должностным — от 1 до 2 тысяч рублей, а юридическим — от 10 до 20 тысяч рублей, передает «Федерал Пресс».

Юрист Алла Георгиева рассказала, что в случае сбора особо ценных грибов из Красной книги и видов с наркотическими свойствами предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до четырех лет или обязательных работ, а также штраф до одного миллиона рублей.