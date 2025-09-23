Зеленский: Трамп теперь доверяет мне, а не Путину

Трамп на встрече с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, закончится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.