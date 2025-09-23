Зеленский: Трамп теперь доверяет мне, а не Путину

Президент Украины Владимир Зеленской во вторник, 23 сентября, после встречи со своим коллегой из США Дональдом Трампом заявил, что отныне тот доверяет ему, а не лидеру России Владимиру Путину.
— Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне, — передает слова главы государства Lenta.ru.
Президент США сказал, что Украина при поддержке Европейского союза способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах.
Трамп на встрече с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, закончится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.
Он также сказал, что страны НАТО могут сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве. В частности, на соответствующий вопрос американский лидер ответил утвердительно.