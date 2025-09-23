Здесь важна связь поколений. Жук о выставке «Партизаны Беларуси»

23 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук рассказал журналистам о выставке «Партизаны Беларуси», которая представлена сегодня в Кремлевском дворце в рамках проведения концерта-реквиема «Каждый третий», передает корреспондент БЕЛТА.
Выставка «Партизаны Беларуси» — совместный проект ИД «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. «Мы привезли ее сюда для того, чтобы представить весь проект partizany.by — это база электронных документов, в которой собраны оригиналы наградных листов, личных дел, характеристик и боевых учетных листов партизан. Для нас важно привезти ее сюда, в Москву, по одной простой причине: ведь если партизаны Беларуси, то это не обязательно значит, что на территории БССР воевали только белорусы. Если пройти по выставке, то можно увидеть, что примерно треть людей здесь — уроженцы российских регионов», — обратил внимание Дмитрий Жук.
В годы войны советский народ вместе одержал Великую Победу, подчеркнул он. «Те фотографии, которые размещены на стендах, — это фотографии не из архива. Эти фотографии прислали нам родственники, найдя документы о своих героических предках. И вот эта связь для нас очень важна. Именно память о той Великой Победе позволяет и белорусам, и россиянам сохранить свою историческую память в той непростой ситуации, которая сейчас сложилась», — резюмировал он. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.