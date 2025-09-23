Здесь важна связь поколений. Жук о выставке «Партизаны Беларуси»

Выставка «Партизаны Беларуси» — совместный проект ИД «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. «Мы привезли ее сюда для того, чтобы представить весь проект partizany.by — это база электронных документов, в которой собраны оригиналы наградных листов, личных дел, характеристик и боевых учетных листов партизан. Для нас важно привезти ее сюда, в Москву, по одной простой причине: ведь если партизаны Беларуси, то это не обязательно значит, что на территории БССР воевали только белорусы. Если пройти по выставке, то можно увидеть, что примерно треть людей здесь — уроженцы российских регионов», — обратил внимание Дмитрий Жук.