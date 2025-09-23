«Бред и зашквар»: Гордон разоблачила ложь Дибровой о происхождении синяков на лице

Напомним, Полина Диброва рассказала о травле, с которой столкнулась после новостей о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым. По словам модели, негативные комментарии достигли пика во время её отдыха, что привело к нервному срыву и потере сознания. Последствием стали синяки, которые она скрывала, не желая жаловаться и выносить личные переживания на публику.