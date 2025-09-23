Россиянам рассказали о набирающей обороты новой схеме мошенничества

В свою очередь «Страсти» сообщили, что злоумышленники стали использовать еще одну схему для обмана. Теперь ничего не подозревающие россияне сами звонят мошенникам по номеру, который указан в бумажном письме. Потенциальные жертвы сами связываются с аферистами и далее попадают в ловушку.