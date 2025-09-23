Россиянам рассказали о набирающей обороты новой схеме мошенничества

Мошенники научились подделывать коды для оплаты и при сканировании могут быть списаны деньги и украдены данные карты. Об этом «РИАМО» рассказал IT-эксперт Владислав Кокунцыков.
«Один из новых трендов — QR-коды, которыми пользуются почти все: для оплаты парковки, билетов, кафе или доставки. Злоумышленники умеют маскировать свои коды под настоящие или подсовывать “акции” и “скидки”. Сканируешь — а деньги списаны, и данные карты украдены», — отметил он.
Также эксперт назвал еще один популярный способ у аферистов — ложные голосования и опросы. Мошенники рассылают приглашения участвовать в различных голосованиях, а затем используют данные для кражи аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.
В свою очередь «Страсти» сообщили, что злоумышленники стали использовать еще одну схему для обмана. Теперь ничего не подозревающие россияне сами звонят мошенникам по номеру, который указан в бумажном письме. Потенциальные жертвы сами связываются с аферистами и далее попадают в ловушку.