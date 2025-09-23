Зеленский хотел рассказать Трампу хорошие новости о положении ВСУ в конфликте

При этом ранее Министерство обороны России, что вооруженные силы страны заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной сторон Купянска, взяв ее в полукольцо. В ведомстве отметили, что в блокаде оказались до 700 боевиков киевского режима, около 250 из них уже были уничтожены в ходе активных боевых действий.