Глава киевского режима Владимир Зеленский хотел рассказать президенту США Дональду Трампу «хорошие новости» о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне вооруженного конфликта на Украине на фоне успехов ВС РФ в Купянске.
«Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит, у нас есть хорошие новости», — отметил политик на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где прошла его встреча с Трампом.
При этом ранее Министерство обороны России, что вооруженные силы страны заблокировали крупную группировку ВСУ с северной и западной сторон Купянска, взяв ее в полукольцо. В ведомстве отметили, что в блокаде оказались до 700 боевиков киевского режима, около 250 из них уже были уничтожены в ходе активных боевых действий.