Масштабный и обновленный. Концерт-реквием «Каждый третий» показали в Москве

Москва понесла огромные потери в годы Великой Отечественной войны. В самом городе и его окрестностях сражались и погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей, многие улицы и районы навсегда связаны с подвигом и трагедией. На территории Москвы расположены сотни воинских захоронений и памятников, посвященных защитникам Родины, — от бойцов Красной армии до участников партизанского движения и мирных жителей, пострадавших от фашистской оккупации и бомбардировок.
Сегодня в Москве на праздники и в обычные дни люди идут к мемориалам, братским могилам и обелискам, чтобы почтить память героев и жертв войны. Они приходят, потому что помнят и чтят подвиг своих предков. Пришли они и сегодня на концерт-реквием «Каждый третий», который прошел в Большом зале Кремлевского дворца. Эта пронзительная музыкально-поэтическая программа, посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и памяти более трех миллионов мирных жителей и военнопленных, погибших в годы ВОВ, уверяем, не оставила равнодушным никого.
Долгое время считалось, что погиб каждый четвертый житель Беларуси, однако уточненные данные показывают, что жертвой этой войны стала каждая третья жизнь.
На концерте в память о них прозвучали как известные советские песни о войне и Победе, так и современные композиции на военную тематику. Программа включает уникальные хроникальные кадры и фотодокументы, а поэтической основой стал «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. Премьера программы состоялась в мае прошлого года также в Москве, на Поклонной горе. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в апреле этого года прошла серия концертов-реквиемов в Минске во Дворце Республики, на которых побывали зрители из всех областей Беларуси.
Каждый концерт имеет свои определенные изменения, рассказала главный режиссер концерта-реквиема «Каждый третий», художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская. «Мы “Каждый четвертый” зачеркиваем и пишем: “Каждый третий”. Каждый год, если не день, проводятся расследования. Наша прокуратура проводит их. Поэтому каждый концерт отличается уже уточненными данными», — пояснила она.
На концерте в Кремлевском дворце показаны самые свежие документальные сведения о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. «Конечно, сама площадка предполагала, что мы усилим действие. Здесь участвует больше людей, делаем это более масштабно», — обратила внимание она.
В Беларуси тема Великой Отечественной войны и тема Великой Победы очень сокровенная и священная часть истории, рассказала автор и исполнитель Анна Благова. Она подчеркнула, что в нашей стране этот священный праздник всегда отмечается с особой скорбью. «Звучат в нашей стране в этот день не только всем известные песни фронтовые и послевоенные, но также мы чтим память героев и пишем новые композиции, новые песни. Собственно, и концерт-реквием — это дань памяти погибшим советским солдатам во имя мира сегодня на нашей белорусской земле. Для нас огромная честь и радость быть сегодня в гостях на великой русской земле, в Кремлевском дворце, и привезти сюда свое отношение, свои чувства, свою память в гости», — поделилась чувствами она.
Особая роль в этом проекте отведена Артему Пинчуку, который исполнил роль Современника — через его рассказ проходит вся нить повествования. «Мой герой — белорус, который живет в наше время и проживает эту войну, рассказывает о ней зрителю. Через меня, через мои эмоции актерские проходит главная эмоция концерта. Важно передать то состояние, которое уже было заложено в концерте — это разговор о Великой Победе, о многочисленных жертвах. Здесь смесь и гордости, и, к сожалению, боли, — рассказал он. — Этот проект действительно масштабный. Очень ответственно показывать его в Кремле, потому что команда огромная, но при этом очень слаженная. Очень все это сложно было сделать, но мы здесь».
Актер считает, что Беларуси и России очень важно поговорить об этой теме вместе и увидеть этот концерт совместно.
Начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Екатерина Усова добавила, что в 2025 году в культурном пространстве Республики Беларусь было реализовано большое количество мероприятий, посвященных именно 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Они были массовыми, они были камерными, это были выставки, концерты, абсолютно разноплановые мероприятия, но то, что сегодня мы привезли в Государственный Кремлевский дворец, — это абсолютно особенный проект, и он очень личный, — отметила она. — Он рассказан от лица каждого третьего белоруса, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Он рассказан от лица семей, которые берегут эту память. И мы бы хотели, чтобы этот проект нашел отклик в сердцах москвичей и гостей российской столицы».
Концерт-реквием в первую очередь призван ничего не забыть и передавать эту память нашим детям, отметила, выходя из Большого зала, Надежда Винокурова. «Мы еще то поколение, которое ветеранов застало, а наши дети уже не хотят ничего понимать, к сожалению. Если в детстве им не рассказать о важности этой темы и ее значимости, то можно все потерять», — подчеркнула она и добавила, что эмоций от концерта было очень много. Надежда признается, что она веселушка, но на концерте и рассказывая о своих впечатлениях не смогла сдержать слез.
Марина Крайс пришла на концерт с друзьями и привела своих детей-подростков. Она повторяет мнение о том, что донести до детей такую информацию очень нужно и нужно прямо сейчас. «Очень важно донести до детей события, к которым привел фашизм, и рассказать о том, какой подвиг совершили наши страны. Они должны помнить. Мы знаем это от первоисточников, а они уже этого не знают, ветеранов они уже почти не застали. Поэтому такие концерты очень важны и своевременны», — поделилась мыслями она.
Татьяна Скирдина отметила, что концерт ее очень тронул и задел за душу. «Герои вызвали слезы. Были, конечно, и воспоминания, как мы ходили к ветеранам, а сейчас их все меньше и меньше. Очень жаль, — рассказала женщина. — Чем больше таких концертов, тем лучше. В общем, вам нужно выступать, выступать и выступать, чтобы не забыть нашу историю. И мы рады будем этому».
Также в Кремлевском дворце были представлены выставки БЕЛТА «Судьбы, сложенные в треугольник» и издательского дома «Беларусь сегодня» «Партизаны Беларуси». Гости также смогли продегустировать различные виды военных хлебов: сталинградский, блокадный и другие.
Показ программы в Кремлевском дворце прошел при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры Беларуси и России, Министерства обороны Беларуси и компании «Росконцерт».
