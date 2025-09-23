Масштабный и обновленный. Концерт-реквием «Каждый третий» показали в Москве

Особая роль в этом проекте отведена Артему Пинчуку, который исполнил роль Современника — через его рассказ проходит вся нить повествования. «Мой герой — белорус, который живет в наше время и проживает эту войну, рассказывает о ней зрителю. Через меня, через мои эмоции актерские проходит главная эмоция концерта. Важно передать то состояние, которое уже было заложено в концерте — это разговор о Великой Победе, о многочисленных жертвах. Здесь смесь и гордости, и, к сожалению, боли, — рассказал он. — Этот проект действительно масштабный. Очень ответственно показывать его в Кремле, потому что команда огромная, но при этом очень слаженная. Очень все это сложно было сделать, но мы здесь».