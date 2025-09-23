На территории РФ за два часа сбито 19 беспилотников ВСУ

Срочная новость За последние два часа российские силы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА в различных регионах страны, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.