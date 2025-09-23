Названы болезни, которыми можно заразиться через поцелуй

Обычный поцелуй может стать причиной ряда заболеваний. Многие думают, что речь идет лишь о герпесе, называемом в народе простудой на губах, тогда как, на самом деле существуют риски получить гораздо серьезные болезни. Об этом рассказала в беседе с «РИАМО» врач Александра Филева.
Через поцелуи чаще передаются вирусные и бактериальные инфекции. Например, стрептококки, вызывающие ангину, менингококки, а также бактерии, ответственные за развитие кариеса, — сообщила медик.
Врач добавила, что заразен также цитомегаловирус, особенно опасный для беременных и людей с иммунодефицитом, легко можно заразиться и инфекционным мононуклеозом, и, конечно, гриппом и Covid-19.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что через поцелуи можно заразиться возбудителем воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта — Хеликобактер пилори, которая может вызывать язвенную болезнь желудка.