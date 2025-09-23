Ричмонд
Глава Таганрога сообщила о последствии удара БПЛА

В небе над Таганрогом были перехвачены БПЛА, на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией обломков. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом заявила глава Таганрога Светлана Камбулова.

В небе над Таганрогом были перехвачены БПЛА, на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией обломков. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом заявила глава Таганрога Светлана Камбулова.

