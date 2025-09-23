Ричмонд
В небе над Таганрогом сбили беспилотник, на город упали обломки

В Таганроге оперативные службы убирают обломки упавшего БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Таганрогом силами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, оперативные службы уже работают на месте для ликвидации последствий инцидента и уборки обломков дрона. Информация о возможных повреждениях на земле уточняется.

Светлана Камбулова подчеркнула, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал. Горожан призывают сохранять спокойствие.

Ранее, менее чем за два часа до этого, объявила о воздушной опасности над приморским городом.

Министерство обороны России в своей сводке за вечер сообщило, что с 19:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 19 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов, включая Ростовскую область, и над акваторией Черного моря.

