В Гомеле эксперты установили факт суперподделки принесенной в обменник 100-долларовой банкноты

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские эксперты установили факт суперподделки 100-долларовой банкноты, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.
Недавно в один из банков областного центра клиент принес обменять банкноту номиналом $100. У кассира возникли сомнения в ее подлинности. По сигналу тревожной кнопки в отделение прибыли сотрудники милиции.
Купюру изъяли и направили в Гомельский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.
По результатам экспертизы установлено, что банкнота изготовлена на аналогичной подлинной бумаге, тем же способом печати. «Все же несоответствия от внимательного глаза специалистов не ускользнули. Денежный билет отличался от оригинала лишь выполнением мелких деталей», — отметили в областном управлении.
Результаты экспертизы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего принятия решения в соответствии с действующим законодательством. -0-