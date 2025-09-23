SHAMAN поделился своими впечатлениями от «Интервидения»

Заслуженный артист России, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился с aif.ru впечатлениями от конкурса «Интервидение», дав эксклюзивное интервью изданию.
«Каким грандиозным и красивым получилось “Интервидение-2025”!» — отметил певец, который представлял Россию на международном музыкальном конкурсе.
«Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. — сказал Ярослав Дронов в разговоре с aif.ru. — Я очень рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился тем, что было большое количество попыток сорвать проведение конкурса — успехом ни одна из них не увенчалась.