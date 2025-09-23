Силы ПВО сбили 19 БПЛА за четыре часа над регионами РФ и Чёрным морем

Украинские военные предприняли попытку атаковать четыре российских региона при помощи беспилотников вечером во вторник 23 сентября. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.
Речь идёт о Белгородской, Ростовской, Курской областях и Республике Крым, в воздушном пространстве над которыми были перехвачены украинские БПЛА. Также силы ПВО отражали атаку над черноморской акваторией. Это продолжалось в течение двух часов.
«С 19.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в релизе оборонного ведомства.
Накануне сообщалось, что над территорией РФ в течение девяти часов 22 сентября уничтожили 81 дрон.
Тем временем неизвестные беспилотники привели к сбоям в аэропортах Норвегии и Дании.