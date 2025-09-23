Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный взрыв прогремел в столице Норвегии: найдено несколько взрывных устройств

Dagsavisen: Мощный взрыв произошел в Осло.

В Норвегии прогремел мощный взрыв. Полиция обнаружила несколько взрывных устройств на площади Пилестредет в Осло. Об инциденте пишет газета Dagsavisen.

В материале утверждается, что взрыв зафиксировали вечером 23 сентября. Пока неясно, сколько человек было задействовано в подрыве.

По версии полиции, сдетонировало одно из заложенных взрывных устройств. Информации о пострадавших пока не поступало. По словам руководителя группы реагирования, ранее в Осло произошел тот же инцидент на той же площади. Подозреваемого в подрыве задержали. Им может оказаться подросток, пишет издание.