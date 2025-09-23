Сильный взрыв прогремел в столице Норвегии: найдено несколько взрывных устройств

В Норвегии прогремел мощный взрыв. Полиция обнаружила несколько взрывных устройств на площади Пилестредет в Осло. Об инциденте пишет газета Dagsavisen.
В материале утверждается, что взрыв зафиксировали вечером 23 сентября. Пока неясно, сколько человек было задействовано в подрыве.
По версии полиции, сдетонировало одно из заложенных взрывных устройств. Информации о пострадавших пока не поступало. По словам руководителя группы реагирования, ранее в Осло произошел тот же инцидент на той же площади. Подозреваемого в подрыве задержали. Им может оказаться подросток, пишет издание.