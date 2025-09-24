Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Федорин день 24 сентября на Федорины вечерки

Узнали приметы и запреты на 24 сентября, когда отмечают Федорин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 сентября вспоминает святую Феодору Александрийскую. В народе принято праздновать Федорин день. Существует и еще одно название — Федорины вечерки. Все дело в том, что 24 сентября женщины собирались вместе, чтобы крошить капусту, а также готовить из нее блюда.

Что нельзя делать 24 сентября.

Не рекомендуется в указанный день свататься. Кроме того, запрещено начинать новые дела. Молодой семье нельзя ставить на стол блюда из картофеля. Считается, что подобное может спровоцировать обиды и недопонимания. А еще не стоит ходить в баню, так как могут начаться проблемы в любовных делах.

Что можно делать 24 сентября.

По традиции, в названный день было принято устраивать так называемые «капустные вечерки». Так, 24 сентября женщины собирались вместе, крошили капусту и готовили из нее различные блюда.

Согласно приметам, большое количество грибов в лесу предвещает суровую зиму и большое количество снега. В том случае, если летают пчелы 24 сентября, зима окажется поздней.

Тем временем штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.

Ранее мы писали, что белоруска выплатила 36 000 рублей компенсации из-за косметики на Wildberries.

Кроме того, мы узнали, что произошло после песни братьев Колдунов на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Георгий, где вы были все это время?!».

