Что можно и нельзя делать в Федорин день 24 сентября на Федорины вечерки

Православная церковь 24 сентября вспоминает святую Феодору Александрийскую. В народе принято праздновать Федорин день. Существует и еще одно название — Федорины вечерки. Все дело в том, что 24 сентября женщины собирались вместе, чтобы крошить капусту, а также готовить из нее блюда.
Что нельзя делать 24 сентября.
Не рекомендуется в указанный день свататься. Кроме того, запрещено начинать новые дела. Молодой семье нельзя ставить на стол блюда из картофеля. Считается, что подобное может спровоцировать обиды и недопонимания. А еще не стоит ходить в баню, так как могут начаться проблемы в любовных делах.
Что можно делать 24 сентября.
По традиции, в названный день было принято устраивать так называемые «капустные вечерки». Так, 24 сентября женщины собирались вместе, крошили капусту и готовили из нее различные блюда.
Согласно приметам, большое количество грибов в лесу предвещает суровую зиму и большое количество снега. В том случае, если летают пчелы 24 сентября, зима окажется поздней.
