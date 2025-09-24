Праздник законченности дел и День караванщика: что отмечают в России и мире 24 сентября

Международный день караванщика в 1995 году учредила Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. Праздник отмечается 24 сентября, так как в эту дату в 1564 году родился британский мореплаватель Уильям Адамс. Торжество справляют дальнобойщики, команды торговых кораблей и все те, кто причастен к перевозке грузов на большие расстояния.