Народный календарь. Почему нельзя ходить в лес 27 сентября

27 сентября верующие отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Он был установлен в честь обретения Креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме.

Его нашла мать императора Константина, царица Елена. Она организовала раскопки, в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а рядом с ней — три креста. Узнать, на каком именно из них был распят Иисус Христос, помог случай: одна больная женщина коснулась его и получила исцеление.

27 сентября нельзя ходить в лес, так как считается, что в этот день сползаются змеи со всех деревень. По этой причине в эту дату нужно закрывать ворота во двор, иначе змея заползет в дом и причинит вред.

Приметы погоды:

Западный ветер дует несколько дней подряд — к плохой погоде.

Гуси летят высоко — к высокому весеннему половодью, низко — к малому.

Заморозки с утра — к скорой зиме.

Резкое похолодание — к ранней весне.

Именины отмечают: Николай, Иоанн.