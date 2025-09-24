Ричмонд
SHAMAN рассказал, в чем были сложности при подготовке к «Интервидению»

В номере артиста оказался один момент, который давался труднее всего.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN, который представлял Россию на «Интервидении», выступив под номером 9, назвал самую большую сложность в процессе своей подготовки. Самым сложным во время репетиций оказалось пение во время движения в воздухе.

«Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полётная обвязка стягивает всё тело, но и это стало привычным элементом номера. — заметил SHAMAN в эксклюзивном интервью aif.ru. — Очень хотелось через шоу и песню показать, что Россия полна любви и у этой любви нет границ. Надеюсь, удалось коснуться сердца каждого, кто смотрел “Интервидение-2025”.

Впрочем, артист отметил, что «не было ничего такого, с чем бы не справилась наша большая и креативная команда».

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала главным результатом конкурса «Интервидение» единение всего традиционного мира.

