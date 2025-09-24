SHAMAN рассказал, в чем были сложности при подготовке к «Интервидению»

«Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полётная обвязка стягивает всё тело, но и это стало привычным элементом номера. — заметил SHAMAN в эксклюзивном интервью aif.ru. — Очень хотелось через шоу и песню показать, что Россия полна любви и у этой любви нет границ. Надеюсь, удалось коснуться сердца каждого, кто смотрел “Интервидение-2025”.