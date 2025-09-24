Календарь на 24 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Преподобная Феодора жила в египетской Александрии во второй половине V века. Поддавшись греху прелюбодеяния, она решила оставить богатого мужа. Она остригла волосы, переоделась в мужскую одежду, взяла имя Феодор и под ним была принята в мужской монастырь, где многие годы проводила в строгом подвижничестве. Однажды ее ложно обвинили в том, что она отец ребенка одной женщины, и изгнали из обители. Феодора смиренно приняла это испытание, она забрала младенца и воспитывала его, а спустя годы была принята обратно в монастырь. Ее невинность и святость открылись игумену монастыря после ее кончины через чудесное знамение.