Контентные планы: какие новинки ждут телезрителей в новом сезоне

— «Красный шелк» держится в пятерке лидеров. Он собрал уже больше $1 млн, и у него продолжается прокат, что на самом деле очень важно, потому что китайский кинопрокат очень быстро снимает неуспешные фильмы. Он снимает их фактически за одну неделю, убирает из проката. Поэтому то, что после первого уикенда прокат был продлен на целый месяц в Китае ​​​​​— это уже показатель того, как наши китайские партнеры относятся к этому фильму, как они его поддерживают, — отметила она.