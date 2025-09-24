Контентные планы: какие новинки ждут телезрителей в новом сезоне

Российские телеканалы готовят зрителям яркий сезон: культовые проекты возвращаются, а премьеры обещают удивить даже самую искушенную аудиторию. На СТС вернется легендарный «Форт» с ведущим Александром Петровым, продолжатся полюбившиеся сериалы «Молодежка. Новая смена» и «Мама будет против». Обещает стать очень успешным и недавно стартовавший новый проект «Виноделы» — он будет интересен тем, кто любит вино и хорошие истории, отметила генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Светлана Баланова на открытии ежегодной конференции Национального рекламного альянса. РЕН ТВ подготовил зрителям продолжение популярной франшизы «СМЕРШ» — сериал «Разящий луч» и интригующий проект «Дорогой Вилли», рассказывающий о тайной дружбе двух непримиримых европейских соперников.
Какие теленовинки подготовили в НМГ.
Телевидение по-прежнему удерживает мировое лидерство по охвату аудитории, а доверие к рекламе на ТВ остается самым высоким среди всех медиа. Об этом заявила генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова на открытии ежегодной конференции Национального рекламного альянса, перейдя к премьерам нового сезона.
— Хотела бы начать с телеканала СТС, ведь впереди нас ждет большое событие — шоу «Форт. Возвращение легенды». Это для нас особенно значимый проект: зрители давно его ждали, и интерес оказался настолько высоким, что рекламные блоки закончились еще до премьеры. Более того, очередь из желающих брендов продолжала расти, и нам пришлось немного переформатировать проект, чтобы хотя бы часть рекламодателей смогла в него попасть, — отметила Светлана Баланова.
Она добавила, что ее личным фаворитом остается «Суперниндзя» — самое трогательное и эмоционально сильное спортивное шоу на отечественном телевидении.
— Конечно, «Суперниндзя» продолжится. Так же как и «Прятки», «Остров» и другие проекты, которые уже показывают отличные результаты. И, безусловно, на СТС будут сериалы. Недавно стартовал новый проект «Виноделы», и он обещает стать очень успешным. Думаю, всем, кто любит вино и хорошие истории, будет интересно посмотреть, — сказала она, плавно переходя к новинкам РЕН ТВ и телеканала «Домашний».
По словам Светланы Балановой, РЕН ТВ продемонстрировал рекордные показатели за всю историю вещания. Лето 2025 года стало для канала лучшим в целевой аудитории 22−55 лет — ее доля составила 8,8%.
Еженедельно РЕН ТВ создает 37 оригинальных выпусков программ. Наибольший успех у аудитории получили проекты «Неизвестная история», «Наука и техника», «Новости», «Знаете ли вы, что?», «Операция Карпаты» и «Банда “ЗИГ ЗАГ”.
— Хочу отдельно отметить несколько новых сериалов — «Дорогой Вилли» и «Разящий луч». На мой взгляд, это два очень интересных и сильных проекта, которые станут важным событием этого сезона, — подчеркнула Светлана Баланова.
Телеканал «Домашний» также показал впечатляющие результаты. Он побил собственные рекорды и сегодня делит с НТВ первое место по объему производства сериального контента. За восемь месяцев 2025 года его доля вещания составила 7%.
В новом сезоне зрителей ждут крупные премьеры: историческая сага «Берега любви», мелодрамы «Ведьмина любовь», «На разных берегах» и «Сады слез», уточнили в пресс-службе канала.
Отдельное внимание Светлана Баланова уделила международным проектам. Она напомнила, что в прошлом сезоне НМГ объявила о первом совместном производстве с Китаем — художественном фильме «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. В основе сюжета фильма лежит история двух послереволюционных государств. В сентябре 2025 года фильм вышел в прокат в КНР одновременно с 17 релизами, а спустя месяц он продолжает держаться в топ-5.
— «Красный шелк» держится в пятерке лидеров. Он собрал уже больше $1 млн, и у него продолжается прокат, что на самом деле очень важно, потому что китайский кинопрокат очень быстро снимает неуспешные фильмы. Он снимает их фактически за одну неделю, убирает из проката. Поэтому то, что после первого уикенда прокат был продлен на целый месяц в Китае — это уже показатель того, как наши китайские партнеры относятся к этому фильму, как они его поддерживают, — отметила она.
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что в новом сезоне зрителей ждут новые сезоны любимых сериалов, шоу и программ. В эфире: «Мосгаз», «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Такси под прикрытием», «Две звезды. Семейный формат». Кроме того, канал готовит новые проекты: сериал «Центурия», «Павел Первый. И последний», «Потемкин», «Лиля», «Государь» и другие.
Какой контент предпочитает сегодня российский телезритель.
В России ТВ остается, по сути, единственным бесплатным развлечением в отличном качестве, заявил генеральный директор Национального рекламного альянса Алексей Толстоган. Сегодня среднестатистический россиянин смотрит телевизор около четырех часов в день. При этом 62% граждан включают его ежедневно.
— Взгляните на цифры: 25 тыс. часов премьерного контента в новом телевизионном сезоне 2025−2026 годов. Ни повторов, ни архивных программ — только новый материал, созданный здесь и сейчас для вас. Это колоссальный объем. Если бы вы решили посмотреть весь этот контент без перерыва, вам понадобилось бы три года непрерывного просмотра, — отметил он.
Из этих 25 тыс. часов НМГ производит более 6 тыс. премьерного контента ежегодно, подчеркнула Светлана Баланова.
Алексей Толстоган добавил, что сегодня практически не осталось домов, квартир или домохозяйств, где не было бы телевизора. Кроме того, усиливается тренд и на ностальгию: 64% зумеров готовы смотреть старые фильмы и шоу, 65% миллениалов — то же самое. Большинство хочет пересматривать то, что когда-то смотрели их родители, подчеркнул он.
Возвращение таких проектов, как «Форт» — это не просто ставка на ностальгию, но и попытка переосмысления форматов с учетом современных запросов аудитории, считает операционный директор коммуникационного агентства Breaking Trends, член Союза журналистов России Виктория Загитова.
— Сегодня премьерные сериалы — примеры того, как развивается сценарное направление, появляются новые лица, свежие темы, более качественная визуальная подача. Это важный шаг вперед: зритель становится всё более требовательным, и именно оригинальность, продуманность сценария и узнаваемые ценности — ключ к его вниманию, — сказала она «Известиям».
В 2026 году зритель, безусловно, будет ждать от каналов еще большей гибкости: умения работать на стыке телевидения и онлайн-платформ, персонализированного контента, а также честных, глубоких историй, с которыми можно себя ассоциировать, добавила Виктория Загитова. Главный вызов для каналов — сохранить доверие, оставаясь современными, смелыми и при этом социально ответственными. Если эти три компонента будут учтены, у отечественного ТВ есть все шансы не просто удержать аудиторию, но и расширить ее еще больше, резюмировала она.