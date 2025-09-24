Зеленский сообщил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Глава США на встрече с Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Россией и Украиной, вероятнее всего, завершится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования военного конфликта.