Зеленский сообщил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский коллега Дональд Трамп якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.
— Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как закончится этот конфликт, — сообщил он во вторник, 23 сентября, во время общения с журналистами после встречи с главой Белого дома на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Также Владимир Зеленской сказал, что отныне американский лидер доверяет ему, а не президенту РФ Владимиру Путину.
Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах.
Глава США на встрече с Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Россией и Украиной, вероятнее всего, завершится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования военного конфликта.