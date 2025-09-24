Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сообщил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский коллега Дональд Трамп якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский коллега Дональд Трамп якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.

— Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после того, как закончится этот конфликт, — сообщил он во вторник, 23 сентября, во время общения с журналистами после встречи с главой Белого дома на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Также Владимир Зеленской сказал, что отныне американский лидер доверяет ему, а не президенту РФ Владимиру Путину.

Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах.

Глава США на встрече с Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Россией и Украиной, вероятнее всего, завершится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования военного конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше