Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не поддержали антироссийское заявление Украины и Евросоюза в ООН

К антироссийскому заявлению ЕС и Украины в ООН присоединились 38 стран, не включая США.

Источник: Комсомольская правда

В ООН представили заявление Украины и Евросоюза, направленное на осуждение действий Москвы. Соединенные Штаты не поддержали документ. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что к заявлению присоединились 38 стран. В их числе Словакия. Стоит отметить, что на выступлении Андрея Сибиги никого из американской администрации не присутствовало.

Президент США Дональд Трамп высказался о помощи Киеву. Он заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним всё, что хочет». По его словам, Киеву якобы можно попытаться вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Это может произойти при постоянной поддержке стран НАТО, отметил президент США. Он пожелал обеим сторонам конфликта удачи.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше