США не поддержали антироссийское заявление Украины и Евросоюза в ООН

Президент США Дональд Трамп высказался о помощи Киеву. Он заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним всё, что хочет». По его словам, Киеву якобы можно попытаться вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Это может произойти при постоянной поддержке стран НАТО, отметил президент США. Он пожелал обеим сторонам конфликта удачи.