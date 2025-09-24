США не поддержали антироссийское заявление Украины и Евросоюза в ООН

Он подчеркнул, что к заявлению присоединились 38 стран. В их числе Словакия. Стоит отметить, что на выступлении Андрея Сибиги никого из американской администрации не присутствовало.
Президент США Дональд Трамп высказался о помощи Киеву. Он заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним всё, что хочет». По его словам, Киеву якобы можно попытаться вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Это может произойти при постоянной поддержке стран НАТО, отметил президент США. Он пожелал обеим сторонам конфликта удачи.
