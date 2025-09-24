Певец SHAMAN открыл, какие его песни слушают в Северной Корее

«Но мне удалось ее раскачать! — заметил Ярослав Дронов в эксклюзивном интервью aif.ru, — Я не ожидал, что будет такая реакция под “Я русский”, — как на настоящем рок-концерте. Это было просто незабываемо! Ну, а когда весь зал встал под “Встанем”…».