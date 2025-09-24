Ричмонд
Певец SHAMAN открыл, какие его песни слушают в Северной Корее

На концерте в Пхеньяне слушатели удивили артиста.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, какие его песни особенно нравятся северокорейским слушателям. По словам артиста, побывавшего в Северной Корее с концертом, публика там очень сдержанная.

«Но мне удалось ее раскачать! — заметил Ярослав Дронов в эксклюзивном интервью aif.ru, — Я не ожидал, что будет такая реакция под “Я русский”, — как на настоящем рок-концерте. Это было просто незабываемо! Ну, а когда весь зал встал под “Встанем”…».

По словам певца, в Северной Корее хорошо помнят, как наши и их прадеды бились бок о бок в 1945-м году.

«Это память и связь нескольких поколений двух стран, которые не предают своих героев и не переписывают свою историю по чьей-то прихоти», — отметил певец.

Ранее стало известно, что исполнители «Интервидения» из ЮАР хотят записать песню вместе с SHAMAN совместную песню после конкурса.