Радио «Комсомольская правда» победило в двух номинациях международного фестиваля

Радио «Комсомольская правда» удостоено сразу двух наград на международном фестивале «Радио без границ».

Источник: Комсомольская правда

Радио «Комсомольская правда» приняло участие в международном фестивале «Радио без границ». Среди претендентов на звание победителя в различных номинациях была, в том числе, радиостанция из Канады. Однако только радио «Комсомольская правда» в конкурентной борьбе получило сразу два диплома.

Всего в фестивале поучаствовало порядка сотни различных станций. Радио «Комсомольская правда» победило в номинации «Лучшая музыкальная программа» с проектом «Громче пушек». Редакция из Петербурга забрала специальный приз «За удачное использование слушательского контента в прямом эфире».

Радио «Комсомольская правда» удостоено награды победителя Андрей ГОРБУНОВ.

«Количество программ, которые предоставило Радио “КП”, впечатляет своим качеством, смелостью и открытостью. Очень сильные работы», — поздравил вице-президент Российской Академии Радио Александр Полесицкий.

Радио «Комсомольская правда» удостоено специального приза Андрей ГОРБУНОВ.

Напомним, что в 2025 году Комсомольской правде исполнилось сто лет. Коллектив удостоили награды «За заслуги в развитии СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность».