Радио «Комсомольская правда» победило в двух номинациях международного фестиваля

Радио «Комсомольская правда» приняло участие в международном фестивале «Радио без границ». Среди претендентов на звание победителя в различных номинациях была, в том числе, радиостанция из Канады. Однако только радио «Комсомольская правда» в конкурентной борьбе получило сразу два диплома.