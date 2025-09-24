Радио «Комсомольская правда» победило в двух номинациях международного фестиваля

Радио «Комсомольская правда» приняло участие в международном фестивале «Радио без границ». Среди претендентов на звание победителя в различных номинациях была, в том числе, радиостанция из Канады. Однако только радио «Комсомольская правда» в конкурентной борьбе получило сразу два диплома.
Всего в фестивале поучаствовало порядка сотни различных станций. Радио «Комсомольская правда» победило в номинации «Лучшая музыкальная программа» с проектом «Громче пушек». Редакция из Петербурга забрала специальный приз «За удачное использование слушательского контента в прямом эфире».
Радио «Комсомольская правда» удостоено награды победителя Андрей ГОРБУНОВ.
«Количество программ, которые предоставило Радио “КП”, впечатляет своим качеством, смелостью и открытостью. Очень сильные работы», — поздравил вице-президент Российской Академии Радио Александр Полесицкий.
Радио «Комсомольская правда» удостоено специального приза Андрей ГОРБУНОВ.
Напомним, что в 2025 году Комсомольской правде исполнилось сто лет. Коллектив удостоили награды «За заслуги в развитии СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность».