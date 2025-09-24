Ричмонд
Shaman высказался об организации «Интервидения»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) отметил грандиозность и красоту прошедшего 20 сентября музыкального конкурса «Интервидение» и подчеркнул, что Россия задала высокую планку, сделав такое шоу.

Источник: © РИА Новости

«Каким грандиозным и красивым получилось “Интервидение-2025”! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — сказал артист в интервью сайту aif.ru.

Shaman добавил, что он рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ.

Финальное шоу «Интервидения» прошло на концертной площадке Live Арена 20 сентября. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.

РИА Новости выступило информационным партнером конкурса «Интервидение».