Shaman высказался об организации «Интервидения»

«Каким грандиозным и красивым получилось “Интервидение-2025”! Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — сказал артист в интервью сайту aif.ru.
Shaman добавил, что он рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. РФ представил певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко выступил в качестве члена жюри конкурса от РФ.
Финальное шоу «Интервидения» прошло на концертной площадке Live Арена 20 сентября. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно.
РИА Новости выступило информационным партнером конкурса «Интервидение».