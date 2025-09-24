Юрист Палюлин рассказал, какой штраф грозит за коляску в подъезде

Штрафы за хранение личных вещей в общих коридорах и на путях эвакуации многоквартирных домов являются правомерными. Об этом сообщил юрист Антон Палюлин.
Речь идет в том числе о велосипедах, детских колясках и санках.
— За хранение коляски в подъезде грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. О нарушении могут сообщить жители подъезда или управляющая компания, поскольку МЧС зачастую не проводит плановых рейдов, — рассказал специалист в беседе с РБК.
По его словам, главная сложность состоит в доказательстве того, что вещь действительно мешает эвакуации, а именно — сужает проход до 140−160 сантиметров. Самостоятельный вынос вещей управляющей компанией без суда может быть признан самоуправством и повлечь ответственность, добавил Палюлин.
Частой темой для обсуждения в домовом чате становится оставленный в подъезде мусор, который жильцы не доносят до мусорных баков. Пакеты с неприятным запахом могут днями стоять под дверью, мешая соседям. Как бороться с такими жильцами и чем еще опасно захламление подъезда, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев.
Он напомнил, что складирование мусора, как и других личных вещей, запрещено в местах общего пользования, а лестничная клетка как раз к таковым относится.