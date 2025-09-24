Аэропорт Волгограда прекратил работу посреди ночи

Ранее аналогичные временные ограничения на прием и вылет самолетов уже вводились в аэропортах Казани и Самары. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности полетов и обычно связаны с необходимостью реагирования на потенциальные угрозы или технические причины. Оперативную информацию о возобновлении работы аэропортов Росавиация публикует в своих официальных каналах.