Росавиация: работа аэропорта в Волгограде временно ограничена

Росавиация приняла решение временно ограничить работу аэропорта в Волгограде в ночь на 24 сентября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в 0.08 среды 24 сентября в Telegram-канале официального представителя Росавиации.
Такая мера была предпринята в целях безопасности, уточнили в ведомстве.
Утром 23 сентября Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Казани.
Напомним, вечером 23 сентября боевики ВСУ нанесли удары с помощью ракет по городу Белгород. В результате пострадали пять мирных жителей.
Тем временем силы ПВО сбили 19 БПЛА за четыре часа над регионами РФ и Чёрным морем. Такую информацию предоставило Минобороны.