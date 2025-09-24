Ричмонд
Росавиация: работа аэропорта в Волгограде временно ограничена

Из соображений безопасности воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация приняла решение временно ограничить работу аэропорта в Волгограде в ночь на 24 сентября. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в 0.08 среды 24 сентября в Telegram-канале официального представителя Росавиации.

Такая мера была предпринята в целях безопасности, уточнили в ведомстве.

Утром 23 сентября Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Казани.

Напомним, вечером 23 сентября боевики ВСУ нанесли удары с помощью ракет по городу Белгород. В результате пострадали пять мирных жителей.

Тем временем силы ПВО сбили 19 БПЛА за четыре часа над регионами РФ и Чёрным морем. Такую информацию предоставило Минобороны.

