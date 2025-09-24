Dagsavisen: В Осло произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на улице Пилестредет в столице Норвегии, Осло. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщило издание Dagsavisen, ссылаясь на полицию.
В правоохранительных органах передали, что в районе все еще находятся взрывные устройства. Полицейские попросили жителей отойти от окон.
Уточняется, что на улице было обнаружено несколько взрывных устройств, одно из которых сдетонировало.
Полиция арестовала одного подозреваемого. Произошедшее может быть связано с криминальными кругами, говорится в статье.
В этот же день в столичном районе Куркино произошел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал полиэтиленовый пакет массой 20 граммов, сообщили в Telegram-канале Baza. Взрыв произошел в цоколе 23-этажного здания на улице Соловьиная Роща.
Ранее сообщалось, что в результате хлопка никто не пострадал. Территорию, прилегающую к дому, оцепили. Кроме того, рядом с разорвавшимся пакетом находился еще один подозрительный предмет.
До этого в Зеленограде обнаружили странный объект, который внешне напоминал гранату. В связи с этим на место вызвали представителей МЧС.